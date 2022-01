Réception imminente des travaux de l’ISMP Dangbo

Les infrastructures en construction à l’Institut de Mathématiques et de Sciences Physiques (IMSP) Dangbo dans le département de l’Ouémé sont entièrement achevées et seront réceptionnées dans deux mois. Le niveau d’avancement du chantier cofinancé par la Banque Arabe pour le Développement Economique de l’Afrique (BADEA) et le gouvernement du Bénin a été attesté par Zul-kifl Salami, chargé de mission du président de la République Patrice Talon. C’est à l’issue d’une visite de terrain effectuée cette semaine.

Mathématiciens, Physiciens, Chimistes, chercheurs et autres acteurs de la sous-région en général et du Bénin en particulier ont désormais un cadre propice pour leur recherche. Les villas de type moderne de près de 70 places, le bloc pédagogique, le bloc technique et autres infrastructures en construction sur le site de l’Institut de Mathématiques et de Sciences Physiques (IMSP) Dangbo sont achevées, a confié Zul-kifl Salami, chargé de mission du président de la République Patrice Talon à l’issue d’une visite de terrain. Les infrastructures cofinancées par la Banque Arabe pour le Développement Economique de l’Afrique (BADEA) et le gouvernement du Bénin seront réceptionnées dans deux mois. « Lorsqu’un Institut comme celui-ci qui est unique dans la sous-région est réalisé au Bénin, c’est tout à l’honneur du Bénin. (…) Nous avons complètement apporté des solutions sur les gaps qui existent encore par rapport à la trajectoire de départ et le projet est définitivement mis sur les rails. Ce sera un plaisir d’assister à l’inauguration. Les chercheurs qu’ils soient Mathématiciens, Physiciens, Chimistes et autres, ils ne développent que leur recherche dans un environnement pacifique qui leur permette d’être inventifs, d’innover », a indiqué le ministre d’Etat Zul-kifl Salami, chargé de mission du président de la République Patrice Talon à l’issue de la visite de terrain. Le projet s’inscrit dans le cadre du Programme d’actions du gouvernement (Pag 2016-2021) conformément à la vision du Chef de l’Etat qui entend fournir à l’économie béninoise des ressources humaines de qualité et des résultats de recherches adaptées pour le développement de l’économie, selon Zul-Kifl Salami.

