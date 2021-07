Raphaël Akotègnon suspend la procédure de vente

La procédure de vente des produits vivriers et des intrants agricoles saisis est suspendue. C’est ce qui ressort de la correspondance du ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance locale Raphaël Akotègnon en date du 13 juillet 2021, adressée aux préfets de départements.

Fin juin, le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale Raphaël Akotègnon a donné des instructions aux préfets pour la vente des produits vivriers et intrants agricoles saisis par les commissariats lors des opérations de contrôle d’exportation. Ces produits saisis devraient être vendus par les commissariats les ayant arraisonnés et les recettes seront réparties à raison de 50% pour abonder les fonds de fonctionnement du commissariat et 50% pour appuyer les fonds de sécurité alloués aux unités de surveillance du corridor du département.

A travers une nouvelle correspondance, le ministre Akotègnon informe les préfets de la suspension de la procédure de vente des produits vivriers et des intrants agricoles saisis. Les préfets sont chargés d’instruire les directeurs départementaux de la Police Républicaine.

A.A.A

22 juillet 2021 par