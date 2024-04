Raimi ESSESSINOU élu président pour un mandat de trois ans

L’Association de Développement « IREDE » de Gouka, dans la commune de Bantè dispose d’un nouveau bureau à sa tête. Présidé par le docteur Raimi Adoudou ESSESSINOU, il a été plébiscité au cours du troisième congrès ordinaire de l’Association, qui s’est tenu du 27 au 28 avril 2024, en présence du Préfet du département des collines Saliou ODOUBOU.

Apparu très humble lors de son discours d’installation, le nouveau président élu Raimi Aboudou ESSESSINOU a placé son mandat sous le signe de l’unité des fils de Gouka et la dynamisation de l’Association de développement « IREDE : « c’est au bout de l’ancienne corde qu’on tisse la nouvelle. En tissant la nouvelle, nous allons nous assurer qu’elle soit solide, rigide et durable. Je voudrais compter sur le dévouement et l’engagement de tous les fils de Gouka pour que le projet que je porte soit un succès et que le processus de développement amorcé soit effectif. Nous avons des réformes à faire. Ce qui va guider nos pas, c’est l’intérêt général du village », a-t-il déclaré. Il a aussi salué les mérites de son prédécesseur, Isaac KAKPA, de qui, il a sollicité la disponibilité pour accompagner le nouveau bureau.

Le son de cloche était similaire au niveau du président du comité d’organisation qui a émis le vœu que le congrès soit « celui de la réconciliation et de la cohésion sociale entre les différentes couches sociales de Gouka, gage de développement « ».

Se réjouissant de la tenue de ce nouveau congrès après douze années, le préfet du département des Collines Saliou ABOUDOU, a dit toute sa disponibilité à accompagner le nouveau bureau dans ses actions en faveur du mieux-être des populations de Gouka.

Raimi ESSESSINOU, l’homme de la situation

Pour porter ses espoirs de développement, la population de Gouka a fait confiance à un rassembleur qui dispose de tous les atouts pour réussir la mission. Homme de défi et de rigueur, Raimi ESSESSINOU est détenteur de multiples casquettes. Titulaire d’un doctorat en Mathématiques, d’un master en administration des Finances et du Trésor obtenu à l’ENAM, il est un également ingénieur statisticien économiste et actuel Directeur de la Comptabilité Nationale et des Statistiques Economiques à l’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INStaD). Il est chargé de cours dans plusieurs universités du Bénin. Il est également décrit comme un homme généreux, très apprécié pour son sens de l’écoute et son implication dans les actions sociales et de développement. Un parcours professionnel riche et des qualités humaines qu’il compte mettre au service de Gouka, sa région d’origine.

