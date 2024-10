Radio Univers fermée jusqu’à nouvel ordre

Les locaux de la Radio Univers, organe sous tutelle de la Fédération Nationale des Étudiants du Bénin (FNEB) sont fermés jusqu’à nouvel ordre. La décision a été prise par la FNEB à travers un communiqué en date du 21 octobre 2024.

La station universitaire Radio Univers (RU), émettant du campus de l’université d’Abomey-Calavi, ne pourra plus émettre jusqu’à nouvel ordre. La Fédération Nationale des Étudiants du Bénin a décidé de fermer la radio en raison d’une crise institutionnelle.

Depuis trois ans, des responsables de la radio se seraient alliés à un groupe d’anciens étudiants, formant une sorte de "mafia d’opportunistes", selon la FNEB. Ce réseau d’influence a progressivement pris le contrôle de la gestion de Radio Univers, installant des comités de direction par désignation, au mépris des principes démocratiques jusque-là en vigueur.

« Les membres de l’institution continuent de souscrire à des cotisations mais ne profitent plus d’autant d’activités que les années précédentes parce que ce cénacle se permet le vilain luxe de piller ces ressources à des fins inavoués », dénonce la FNEB.

Dans la matinée du dimanche 20 octobre 2024, une assemblée générale organisée par ces dirigeants illégitimes s’est heurtée à une réaction pacifique mais ferme de la FNEB. La séance a été immédiatement suspendue.

Pour restaurer l’ordre et assurer une gestion transparente de la radio, la FNEB a confié le contrôle de la situation au Conseil Central Fédéral (CCF). Ce dernier aura pour mission de veiller à ce que les principes d’alternance et de légalité soient respectés dans le processus de gestion de Radio Univers.

La FNEB s’est engagée à ne reculer devant rien pour garantir que Radio Univers continue d’appartenir aux étudiants, et à eux seuls.

A.A.A

21 octobre 2024 par ,