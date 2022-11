Quitus, pour un Bénin qui gagne

Question du magazine Jeune Afrique, dans son édition de la semaine en cours, parlant des taux d’inflation : le Bénin, un exemple à suivre ? Et le journal de s’expliquer : « le Bénin est le seul pays de la sous-région, qui a réussi à maîtriser son taux d’inflation. Il a même atteint la barre symbolique des -2%, depuis le mois de mars, cette année... Le pays a su s’imposer, en tant que premier de la classe dans l’UEMOA, selon les données de la BCEAO... »Cette performance du Bénin, est bien évidemment, presque passée inaperçue au pays. Ici, on discutait quitus fiscal, et tentative d’exclusion ; on faisait des gorges chaudes, sur l’honorabilité d’un député, prétendu violeur de l’épouse d’un pasteur, dont les rêves de réélection, s’achèvent à la ...DSK ! On se délectait joyeusement, des nouvelles aventures d’un autre ancien ‘’honorable’’, devenu ‘’casseur’’ de banques. Le grand récidiviste devant l’Eternel, est déjà ramené chez lui... en prison ! Alors, des performances économiques du Bénin, ou de la maîtrise de l’inflation ? Bof ! Et pourtant ! Il suffirait en effet, de jeter un coup d’œil chez nos voisins, pour louer qui de droit .En effet, tout près de nous au Ghana, le taux d’inflation est estimé à 37%. La monnaie locale, est en chute libre. Conséquence, les populations sont descendues massivement dans les rues, le samedi 5 novembre, pour réclamer la démission du Chef de l’Etat. Au Sénégal, l’inflation est tout aussi galopante. Le président Macky Sall, dos au mur, a dû annoncer le dimanche 6 novembre, une baisse du loyer, et des prix des denrées alimentaires. C’est vrai que pendant ce temps, les Béninois attendent aussi, la hausse annoncée des salaires...Mais le calme et la sérénité, qui prévalent malgré tout, sont de ces signes qui ne trompent point. L’inflation ici est mieux contenue, et ainsi soit-il. Le Bénin de la Rupture, fait donc son petit modèle de chemin, et pas seulement au plan économique. Par exemple, sur le vaste chantier, de la restitution du patrimoine culturel africain, où notre pays s’est signalé par son leadership, les fruits s’amoncèlent, chaque jour. Le dernier acquis dans ce combat, devenu celui de tout un continent, est le retour dans quelques semaines en Côte d’Ivoire, du tambour « parleur », appartenant au peuple « tchaman ». La procédure continue évidemment, de suivre son cours. C’est dire qu’au-delà de nos récriminations, il y’a plus que jamais, un Bénin disposant d’un ‘’quitus’’, pour montrer la voie à suivre ; un ‘’quitus’’ de l’espoir et de l’espérance, obtenu bien sûr, après règlement des taxes et dettes, en matière de corruption, et de mauvaise gouvernance. Et sans auto victimisation !

Tafè

10 novembre 2022 par