Qui peut être admis au CHIC ? Les détails du ministre Hounkpatin

Le Centre hospitalier international de Calavi (CHIC), la plus grande formation sanitaire au Bénin ouvre bientôt ses portes. Mais quels types de patients pourront être pris en charge dans cet hôpital de référence ? Le ministre de la santé, Benjamin Hounkpatin au cours d’un entretien avec la presse, donne des précisions.

L’hôpital de référence d’Abomey-Calavi, construit par le gouvernement pour pallier les nombreuses évacuations sanitaires, ne sera pas ouvert à tout le monde. Le ministre de la santé, lors d’une émission télévisée a défini les types de patients qui pourront être pris en charge dans l’hôpital de référence. Selon Benjamin Hounkpatin, il s’agit d’un centre de dernier recours dans la hiérarchie des soins, qui inclut les hôpitaux de zone, les centres hospitaliers départementaux et le CNHU. « Ce n’est pas le tout-venant », a-t-il confié. Le CHIC selon le ministre, est réservé à « ceux qui ont besoin de soins spécifiques et qui ont déjà suivi un circuit bien défini ».

L’offre de soins de santé au CHIC regroupe plusieurs composantes, dont les urgences et la réanimation, la cardiologie métabolique, l’oncologie, la chirurgie digestive, l’orthopédie et la neurochirurgie, la cardiologie et la chirurgie thoracique, l’urologie-néphrologie, etc. Il dispose d’un plateau technique moderne et des technologies de pointe pour le traitement et la prise en charge de diverses pathologies.

F. A. A.

23 septembre 2024 par ,