Qui est Yvon Détchénou, nouveau ministre de la justice

Par décret N°2023-156 du 17 avril 2023, le chef de l’Etat Patrice TALON a remanié son gouvernement. Le garde des sceaux ministre de la justice et de la législation, Séverin Quenum dont la rumeur sur le limogeage fait le tour des réseaux et plusieurs médias depuis quelques jours, a été confirmé. Il a été remplacé par Me Yvon Détchénou.

Le nouveau ministre de la justice est un avocat de profession. Il a occupé le poste de bâtonnier de l’Ordre des avocats du Bénin (2017 à 2020). C’est un ancien vice-président de la Conférence des barreaux de l’Union monétaire ouest-africaine (UEMOA). Yvon Détchénou a par ailleurs exercé en qualité d’expert juriste à la commission de l’UEMOA.

C’est un praticien de droit qui a œuvré au jumelage des barreaux de Bordeaux et de Cotonou. Il a également fait du rayonnement de la Francophonie, son cheval de bataille.

Yvon Détchénou est le 3e ministre de la justice du président Patrice TALON après Joseph Djogbénou et Séverin Quenum.

Il est le fils de l’ancien directeur du Ceg Gbégamey et directeur de l’Office du baccalauréat (DOB).

Me Yvon Détchénou a officié au cabinet du bâtonnier Me Alfred Pognon.

F. A. A.

