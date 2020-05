Natif de Bohicon Me Rufino d’Almeida, candidat aux élections communales sur la liste du Bloc Républicain a de grandes ambitions pour sa ville. Directeur de cabinet du ministre d’Etat chargé du plan et du développement depuis quatre ans, Me Rufino d’Almeida veut apporter son expertise pour le développement de sa commune.

Nommé directeur de Cabinet du ministre d’Etat chargé du Plan et du Développement le 08 juin 2016, Me Rufino Sosthène d’Almeida est fidèle au régime du ‘’Nouveau Départ’’. Avocat au Barreau de Paris, il a les compétences dans le domaine des Sciences Politiques, en Droit public des affaires, en montage des opérations de construction d’infrastructures et d’aménagement et contrats énergétiques.

Membre fondateur du Bloc Républicain (BR), Rufino d’Almeida est positionné comme premier titulaire dans le deuxième arrondissement de Bohicon. Ayant le désir de siéger dans le conseil communal de Bohicon, Rufino d’Almeida veut apporter son expertise au développement de sa commune. « Quand je réfléchis développement je réfléchis Bohicon », a-t-il affirmé dans un entretien accordé à Africa Sun Tv.

Pour le développement de Bohicon, Rufino d’Almeida compte axer ses actions sur les domaines clés énumérés dans le Programme d’Actions du Gouvernement, le Plan National de Développement (PND) et autres documents programmatiques. Il s’agit entre autres de l’agriculture, du numérique et du tourisme.

Au terme du scrutin du 17 mai, Me d’Almeida souhaite que le Bloc Républicain puisse avoir le maximum de conseillers dans la commune de Bohicon afin que le prochain maire puisse venir du parti.

Se prononçant sur la gestion des quatre années du président Patrice Talon, Rufino d’Almeida note des avancées dans plusieurs domaines. Un progrès réaliste grâce à la méthode que Patrice Talon a induit dans la gestion des affaires de l’Etat. « Je pense que le Bénin cette fois a trouvé le chemin du développement et nous devons tous soutenir le président Talon pour qu’il puisse continuer son œuvre », a-t-il déclaré.

