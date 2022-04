Qu’est-ce que le coup de foudre ?

Le coup de foudre se révèle être une thématique qui se retrouve au cœur des débats depuis des lustres. En effet, il s’agit d’un concept qui divise, car certains l’acceptent tandis que d’autres se montrent très sceptiques. Toutefois, peu importe les croyances, force est de remarquer que tout le monde espère un jour en faire l’expérience. Ainsi, qu’y a-t-il à savoir concrètement à propos du coup de foudre ?

Le coup de foudre existait-il réellement ?

Le coup de foudre se trouve être une croyance à laquelle tout le monde ne croit pas forcément. En effet, certains y croient dur comme fer alors que d’autres n’y voient qu’une construction sociale. Toutefois une étude réalisée sur le territoire français a démontré que la population y croit.

Néanmoins, les experts assurent que le coup de foudre n’a rien à avoir avec les rumeurs et superstitions répandues dans la société. En effet, ces derniers décrivent cela comme un état d’esprit favorisant une forte attraction physique ou intellectuelle. D’après certains spécialistes, il s’agirait également d’attirance et de spéculations inconscientes.

Quelle est la provenance du coup de foudre ?

Il faut noter que le coup de foudre est en réalité une croyance populaire avec laquelle de nombreuses personnes ont grandi. Il s’agit d’un état d’esprit ayant été érigé au sein de nombreuses comédies romantiques. Vous pourriez vivre cet état d’esprit sur Jezabel Vessir sur Jerkmate .

Toutefois, cela peut représenter un réel handicap pour les personnes qui y sont sujettes. En effet, le coup de foudre ne favorise pas les vraies rencontres. Il n’offre pas la possibilité de connaitre un individu qui pourrait potentiellement être un partenaire idéal.

Quels sont les symptômes du coup de foudre ?

Même s’il s’agit d’une utopie pour certaines personnes de nombreuses autres assurent l’avoir vécu. Ces dernières en décrivent quelques symptômes. En général, le sentiment éprouvé est similaire à un foudroiement. C’est d’ailleurs de là que vient le nom du concept. De plus, la personne qui y est sujette est tout à fait désorientée et perd ses repères corporels. En outre, cette personne croit avoir fait la rencontre de l’amour de sa vie. Lorsque le coup de foudre est intense, le rythme cardiaque du sujet se trouve être accéléré fortement. Il est également possible d’observer de la moiteur au niveau de ses mains.

Ses membres inférieurs sont par ailleurs soumis à du vacillement. En des termes plus clairs, à la vue de l’autre, le sujet du coup de foudre perd tous ses moyens. Il n’est pas non plus rare d’entendre certaines personnes affirmer qu’un tel état d’esprit est comparable à la sensation de flottement. En l’espace de quelques secondes, elles ressentiraient par conséquent un certain détachement de leur corps. Il faut ajouter à cela le malaise abdominal que les sujets ressentent à la vue de l’autre.

Pendant un coup de foudre, les scientifiques ont pu remarquer que le cerveau libère énormément de l’endorphine et de la dopamine. La première substance dont il est question produit un effet de bien être sur le sujet. Quant à la dopamine, elle incite ce dernier à agir.

