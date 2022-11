QUITUS POUR UN STATU QUO

Oncle AGBAYA

On vous l’avait bien dit, mon Neveu Patou dirige un pays de pagailleurs avec des pagailleurs partout ! Et il y a de mes petits Neveux écrivaillons, qui avec leurs titrailles ont vraiment les foutaises parfois, comme hier à propos de la situation des "Démocrates". Sinon, pour un parti dont l’emblème est un flambeau constamment allumé à la main, comment peut- on titrer sans rire que " Les Démocrates attendent d’être éclairés par la Cour" ou " Mardi Noir pour les Démocrates" ou "Les Démocrates vont briller par leur absence" ?

IL est vrai que sauf miracle du Christ (Le dernier qui consista à transformer l’eau en vin fut le meilleur pour nous, soit dit en passant) mes Neveux et Nièces "Démocrates" qui se voyaient déjà honorables à Porto-Novo, devront prendre leur démocratie en patience, et s’imposer (verbe du substantif impôt) des candidats avec un quitus fiscal dans une main et le flambeau dans l’autre ...

Mais vous êtes tous des pagailleurs, vous mes Neveux et Nièces qui demandez si le Président d’honneur des" Démocrates" ne peut pas dégoter quelques places ...en Guinée pour certains de ses poulains dont le rêve vient encore de s’échouer sur les rivages de la DGID ...

Votre Oncle AGBAYA

