Prof Dorothé Sossa échange avec son homologue sénégalais

En visite d’amitié et de travail à Dakar depuis ce mercredi 21 août 2024, le Président de la Cour constitutionnelle du Bénin, Professeur Cossi Dorothé Sossa a échangé avec son homologue sénégalais, Mamadou Badio Camara.

A l’invitation du président du Conseil constitutionnel du Sénégal, le Professeur Cossi Dorothé Sossa effectue visite d’amitié et de travail à Dakar. Il a eu un tête-à-tête avec son homologue Mamadou Badio Camara. « Nous avons échangé sur les bonnes relations qui lient nos deux institutions et sur nos prochaines activités communes », a confié le Président de la Cour constitutionnelle du Bénin. Pour renforcer la coopération entre les deux institutions, ils ont décidé de maintenir des contacts réguliers afin de partager des échanges d’expériences en matière de pratique et de jurisprudence constitutionnelles.

A l’issue de l’audience le Professeur Cossi Dorothé Sossa a reçu de son homologue une série de cadeaux. L’audience s’est déroulée en présence du Consul du Bénin près le Sénégal, M. Moussa Casse.

A.A.A

22 août 2024 par