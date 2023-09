Prise en compte des postulants frappés par le critère d’âge

Le gouvernements béninois a décidé en conseil des ministres, mardi 26 septembre 2023, de la prise en compte des postulants remplissant les conditions de titres et qualifications mais frappés par le critère d’âge, dans le processus de recrutement des assistants en position probatoire au profit des universités publiques du Bénin.

« Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de développement et de promotion de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, il est prévu la constitution d’un fichier national des aspirants au métier d’enseignant du supérieur et l’instauration d’un nouveau mécanisme de recrutement », informe le Conseil des ministres. Selon la même source, de potentiels postulants ont formulé des requêtes visant à faire prendre en considération leur statut.

Certains sollicitent leur intégration pure et simple au corps des enseignants sans passer par la voie de concours. Ils se fondent sur « des promesses de recrutement à un moment où le nouveau mécanisme de recrutement par voie de concours direct dans la fonction enseignante du supérieur n’était pas encore institué ». D’autres demandent une dérogation au critère d’âge limite d’admission à l’emploi public. Leur motif et qu’ils étaient en instance de recrutement depuis des années alors que l’application rigoureuse du critère de limite d’âge conduirait à leur exclusion.

Dans le but d’assurer une sélection transparente basée sur des critères de compétence, le gouvernement a décidé d’accorder le bénéfice de la dérogation au critère d’âge à tous les requérants, conformément aux dispositions du statut général de la fonction publique. Il prévoit que « l’Etat peut recourir au recrutement d’agents contractuels de droit public de l’Etat à durée indéterminée lorsque les postulants aux emplois publics déclarés vacants, bien qu’ayant les qualifications requises pour être nommés fonctionnaires de l’Etat, sont frappés par la limite d’âge de recrutement ».

« En conséquence, compte en sera tenu pour tous les aspirants inscrits au fichier national et disposant des titres et qualifications requises concernant l’emploi d’assistants en position probatoire dans les universités publiques », ajoute le Conseil des ministres. Le gouvernement précise que la mesure s’applique à ceux qui, bien que frappés par le critère de limite d’âge ne sont pas encore admissibles à la retraite.

