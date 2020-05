Après la déclaration le 1er mai dernier de la journaliste de l’Ortb, Angela Kpéidja sur sa page Facebook, dénonçant le harcèlement sexuel dont est victime les femmes journalistes au Bénin, c’est autour d’une autre journaliste qui, actuellement au chômage pour n’avoir pas accepté les avances d’un directeur de télévision de faire une vidéo pour soutenir sa consœur de l’Ortb.

Selon la vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, elle se prénommerait Priscille Imelda Kpogbémè. Elle avoue à visage découvert que sa consœur de l’Ortb n’a pas menti. « Plusieurs de mes contacts son rentrés dans mon inbox et mon demandé si ce que Angela a dit est vrai » a-t-elle introduit avant de donner une réponse directe.

« Oui c’est vrai, elle n’a pas du tout menti, elle a dit la vérité », a -t-elle soutenu avant d’entamer un long développement de plus d’une dizaine de minutes de ce dont elle a été victime.

« Ce qui se passe dans la presse béninoise en ce qui concerne le harcèlement, c’est un problème très très grave. C’est hyper grave au point où vous ne pouvez pas imaginer ce que nous les femmes journalistes, nous subissons au quotidien », a-t-elle fait savoir avant de raconter son histoire de harcèlement. Son harcèlement aurait commencé dans une chaîne de télévision privée où elle était en stage académique.

« Je me suis retrouvé face à ce phénomène là, en démarrant par un stage académique en 1 ère année d’université. J’ai commencé mon stage dans une télévision où ça a commencé tout suite ça n’a pas raté. c’est déjà pas des tu es très belle, tu me plais, tu es jolie et moi je prenais ça comme juste des compliments... bon ce que les hommes disent à nous les femmes... et pas plus. Mais c’est allé au-delà... », a-t-elle dit de rebondir dans sa narration.

« ... C’est allé au-delà où, quand ton patron te fait la cour tu refuses c’est des menaces, systématiquement ce sont des représailles. On t’empêche d’aller sur le terrain. on te confie ce qu’on appelle dans notre jargon des chiens écrasés. On t’empêche de t’épanouir au boulot. on vous vous imaginez c’est du directeur de la télévision au simple collègue de la rédaction. Et ils ne veulent pas savoir si vous voulez où pas », a-t-elle indiqué avec un air impressionné.

Elle a essayé de montré par des qualificatif à quoi selon elle, les hommes journalistes comparent leurs consœurs. « ...Quand vous êtes femme journaliste et vous rentrez dans une rédaction, vous êtes comme un objet sexuel, vous êtes comme un jouet pour eux et tout le monde veut goûter. », a-t-elle constaté et déclaré

Elle avoue que Angela n’est pas la première femme journaliste harcelée et ne sera pas non plus la dernière, avant d’affirmer avec un air plein de conviction avoir été harcelée.

« Moi j’ai été harcelée proprement et âprement. J’étais obligée d’abandonner, de rester à la maison... » souligne t-elle avant de préciser « si je

3 mai 2020 par