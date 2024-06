Prince Ricardo Dossou dans l’embarras de choix

Prince Ricardo Dossou, le jeune joueur de ASVO club de première division de la vallée de l’Ouémé après plusieurs essais infructueux en Europe pourrait enfin poser sa valise aux états unis ou en France.

Le jeune Guépard est dans l’embarras du choix pour la suite de sa carrière. De sources concordantes, le protégé de Gernot ROHR pourrait signer à Laval en ligue 2 française ou à Chicago aux Etats unis. L’agent qui gère son dossier américain propose un partenariat avec son club ASVO et un montant conséquent.

Quant à Laval, il lui propose un projet sportif et un plan de carrière. Le joueur souhaite aller à Laval, son club opte pour les Usa

La balle est désormais dans le camp du joueur Prince Ricardo Dossou et de son président du club ASVO Marcelin Bocovè.

