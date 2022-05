Présentation officielle des équipes sur le 17è tour du Bénin

La 17ème édition du Tour cycliste international du Bénin se déroule du 2 au 8 mai avec la participation de plusieurs sélections africaines et européennes. Les équipes qui participent à la course ont été présentées au public ce lundi 2 mai 2022.

Les hymnes nationaux des pays qui prennent part à la 17ème édition du Tour cycliste international du Bénin ont retenti ce lundi 02 mai 2022. Les cyclistes représentant respectivement le Burkina-Faso, l’Afrique du Sud, la Belgique, le Cameroun, Côte d’Ivoire, France, l’Allemagne, le Maroc, le Nigéria, la Hollande, le Togo, le Bénin, ont exécuté l’hymne national de leur pays devant des fans de vélos sortis massivement pour la circonstance.

Au total 84 coureurs participent à la course proprement dite le 03 mai 2022. Il s’agit, entre autres, du Bénin qui présente deux équipes (A et B).

Le Maroc prend part à cette course avec 6 cyclistes, à savoir Mounir Makhchoun, Kamal Mahrouk, Al Hussein Al-Sabahi, Adel Al-Arbawi, Achraf Doghmi et Mounir Al-Azhari.

Les coureurs de Global Cycling Team (Pays-Bas) avec 6 cyclistes.

L’équipe Team Embrace The World de la Belgique avec 6 coureurs, et autres.

Les coureurs vont parcourir cinq (05) étapes, à savoir : Boukoumbé-Djougou, Djougou-Parakou, Savalou-Bohicon, Bohicon-Comè, Sehoue-Porto-Novo.

La fête sera au rendez-vous tout au long de la course avec les produits de LA SOBEBRA, sponsor officiel de la 17ème édition du Tour cycliste international du Bénin.

