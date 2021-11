Près de 200 candidats au concours CAMES

Le ministre d’Etat chargé du développement et de la coordination de l’action gouvernementale, Abdoulaye Bio Tchané, a procédé au lancement, ce jeudi 04 novembre 2021, du 20ème concours d’agrégation des sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion du Conseil africain et malgache pour l’enseignement supérieur (CAMES). Pour cette édition, 198 candidats de différents pays planchent à Cotonou du 04 au 17 novembre prochain.

Le 20ème concours d’agrégation des sciences juridiques, politiques, économiques s’est ouvert, ce jeudi, au palais des Congrès de Cotonou. Les candidats au nombre de 198 proviennent de plusieurs pays dont le Sénégal, le Burkina Faso, le Cameroun, et le Bénin. Ils devront franchir 03 épreuves dans diverses sections à savoir le droit privé, le droit public, l’histoire des institutions, les sciences politiques, économiques et de gestion. Tous au grade de Maître-Assistant, ils seront admis au grade de Maître de conférences agrégé du CAMES, après accréditation de leurs compétences par un jury international de 38 membres.

Le 20ème concours d’agrégation a été lancé en présence de plusieurs personnalités dont le président de la Cour constitutionnelle, des membres du gouvernement, responsables du CAMES, recteurs, et autres.

F. A. A.

