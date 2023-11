Près de 166 milliards FCFA pour le Ministère de l’énergie, de l’eau et des mines

165.950.806.642 FCFA. C’est le montant du budget alloué au Ministère de l’énergie, de l’eau et des mines au titre de l’année 2023. Le ministre Samou Seidou Adambi a présenté les projets inscrits au titre du budget, vendredi 24 novembre 2023, aux députés membres de la Commission budgétaire de l’Assemblée nationale.

Les projets en cours de réalisation dans le secteur de l’énergie notamment les travaux de construction des infrastructures de production et transport d’énergie, d’électrification tant en milieu rural qu’urbain vont se poursuivre en 2024. De nouveaux projets seront également mis en œuvre pour permettre d’atteindre les objectifs que s’est fixés le gouvernement.

En ce qui concerne le secteur de l’eau et des mines, il est prévu l’accélération des travaux pour l’accès durable à l’eau potable à toute la population en milieu rural, le renforcement des activités d’exploration du pétrole, la promotion et la valorisation du potentiel minier du Bénin, etc.

Un budget de 165.950.806.642 FCFA a été alloué au Ministère de l’énergie, de l’eau et des mines dans le cadre de la mise en œuvre des projets. Comparativement à 2023, le budget 2024 est en baisse d’environ 4%. Des financements étrangers s’ajouteront à ces fonds alloués, selon Samou Seidou Adambi, ministre de l’énergie, de l’eau et des mines.

Les fonds alloués sont répartis ainsi qui suit : 5.062.793.248 FCFA pour les dépenses ordinaires et 161.888.013.394 FCFA pour les dépenses en capital. « Pour le secteur de l’eau, c’est environ 94 milliards FCFA et pour le secteur de l’énergie, c’est environ 64,5 milliards FCFA. Ce que nous sommes en train de faire jusqu’ici a été renforcé », a précisé le ministre, vendredi 24 novembre dernier à l’issue de son passage devant la Commission budgétaire de l’Assemblée nationale.

M. M.

27 novembre 2023 par