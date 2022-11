Près de 02 milliards pour le fonctionnement de la Cour constitutionnelle

Le vice-président de la Cour constitutionnelle, Sylvain NOUWATIN a présenté mardi 15 novembre 2022, le budget de l’institution aux députés membres de la commission des finances de l’Assemblée nationale. Il était accompagné pour la circonstance du secrétaire général de la cour, Gilles BADET et du directeur de la planification et l’administration des finances, Justin LOKOSSOU.

1.996.066.000 FCFA, c’est ce dont la Cour constitutionnelle a besoin pour son fonctionnement en 2023. Le projet de budget de la haute juridiction a été présenté mardi 15 novembre 2022 aux députés membres de la commission des finances de l’Assemblée nationale.

Le document présenté connait une hausse de 4,8% (1.901.336.000 en 2022). Cette augmentation selon le vice-président, s’explique par les glissements catégoriels et surtout la revalorisation des salaires des agents de l’Etat.

Les dépenses du personnel ont connu une augmentation de 94.730.000 FCFA. Ceci, en raison du recrutement de nouvelles compétences, notamment deux greffiers dans l’optique de renforcer le Greffe en vue d’adapter l’effectif de son personnel à la charge de travail. A cela s’ajoute l’organisation des audiences foraines par juridiction de Cour d’appel du centre et du nord du pays. L’objectif de ces audiences suivant les explications de Sylvain NOUWATIN, est de faire connaître davantage la Cour constitutionnelle en la rapprochant des citoyens qui en expriment le besoin.

Le vice-président a par ailleurs répondu à plusieurs autres préoccupations des élus de la nation. Il s’agit entre autres des questions relatives du mode de recrutement du personnel de la Cour, son incompétence par rapport à certains dossiers, son budget à l’occasion des élections, etc.

F. A. A.

16 novembre 2022 par ,