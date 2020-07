Près d’une centaine de cas confirmés dans le Plateau

Le département du Plateau enregistre 96 sujets atteints du Covid-19. C’est ce qu’a notifié ce mercredi 15 juillet 2020, le directeur départemental de la santé du Plateau, Hippocrate Fatembo à la conférence administrative départementale.

Selon le directeur départemental de la santé (DDS) du Plateau, Hippocrate Fatembo rapporté par l’ABP, au nombre des 96 cas confirmés au moins 50 sont déjà guéris. Les autres sujets atteints sont sous traitement.

S’agissant du dispositif de surveillance mis en place pour lutter contre la Covid-19, il a souligné que « la couverture géographique est assurée par toutes les formations sanitaires publiques, les deux hôpitaux de zone du Plateau et huit cliniques privées ».

« Cinq sites de tri et de dépistage sont aussi disponibles dans le département et par commune où tout individu désireux de faire le dépistage peut s’y rendre pour pouvoir faire le dépistage », a informé Hippocrate Fatembo.

À cela s’ajoutent les postes de surveillance sanitaire d’Illara dans la commune de Kétou et d’Igolo dans la commune d’Ifangni qui ont également la capacité de prise en charge.

Le directeur invite la population au respect des gestes barrières à savoir le port de masque, le lavage systématique et régulier des mains et la distanciation sociale d’au moins 1 mètre.

A.A.A

16 juillet 2020 par