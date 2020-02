Premier cas détecté au Nigéria, le virus aux portes du Bénin

Le premier cas de Coronavirus en Afrique subsaharienne a été confirmé ce vendredi 28 février, au Nigéria, pays voisin du Bénin. Il s’agit du 3eme cas de l’épidémie en Afrique.

L’épidémie de Coronavirus se propage à travers le monde. Le premier cas en Afrique subsaharienne a été détecté sur le territoire nigérian. Le patient contaminé est un ressortissant italien travaillant au Nigéria. Il est rentré à Lagos le mardi 25 février en provenance de la ville de Milan. Testé positif, au coronavirus, le patient a été hospitalisé.

Selon le ministère nigérian de la Santé : « Le patient est dans un état clinique stable et ne présente pas de symptômes inquiétants ». Depuis l’annonce de l’épidémie, le Nigéria a pris des mesures de prévention dont les centres de quarantaine à Lagos et Abuja.

Le virus Covid-19 est désormais aux portes du Bénin, pays voisin du Nigéria.

Depuis l’apparition de la maladie en Chine en décembre 2019, le Bénin a pris des mesures de prévention dont entres autres l’interdiction de débarquement à Cotonou à toute personne en provenance de la Chine, l’installation d’un dispositif de lavage des mains aux moyens de gel hydro-alcoolique à l’aéroport de Cotonou, des caméras thermiques au niveau du Hall et du salon d’honneur et aussi une salle d’isolement pour la prise en charge rapide des potentiels cas suspects identifiés.

Le ministère béninois de la santé a aussi fait quelques recommandations afin de se protéger contre la maladie.

Mais le Bénin, vu sa proximité avec son voisin de l’Est, le Nigéria et les nombreux déplacements des hommes entre les deux pays doit intensifier ses mesures de prévention.

Selon Dr John Nkengason, directeur de Africa CDC, (Center for Disease Control) de l’Union Africaine, l’invité Afrique de RFI de ce vendredi, « les Chefs d’Etat africains doivent prendre la menace au sérieux ».

Des cas de contamination ont été annoncés aussi en Afrique du Nord, en Égypte et en Algérie. Ce qui fait déjà 03 cas officiellement détectés sur le continent africain, où le système de santé est défaillant.

Les pays africains qui ont déjà été confrontés à l’épidémie Ebola prennent des mesures pour éviter la propagation du virus, à la différence que ce n’est pas le même mode de contamination.

« Aucun pays ne doit penser qu’il n’aura aucun cas chez lui. Ce serait une erreur fatale, littéralement. Le virus ne respecte pas les frontières », a prévenu le directeur de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Le nombre de morts en Chine, où est apparu le virus s’élève à environ 2788 avec 78.824 personnes touchées.

Coronavirus est désormais présent dans une cinquantaine de pays dans le monde. En Arabie, au Japon et en Europe, les mesures draconiennes se multiplient pour endiguer l’épidémie.

Akpédjé AYOSSO

28 février 2020 par