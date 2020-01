La Professeure agrégée en Sciences de Gestion, Baï Judith M. Glidja a été nommée ce mercredi 8 janvier 2020 en Conseil des ministres au poste de Directrice générale de la Poste S.A.

Pr Judith Glidja est enseignante des universités du Bénin. Après son succès au concours d’admission au DEA en Sciences de Gestion des Universités de Liège et d’Abomey-Calavi en 2002, elle soutient en mai 2003 avec la mention très bien. Major de sa promotion, Judith Glidja bénéficia d’une bourse de doctorat en Europe.

Elle fit sa thèse de doctorat en alternance entre la Belgique et le Bénin et soutient en privé le 23 avril 2008 à l’Université de Liège, et publiquement au Bénin, le 24 février 2009.

En novembre 2011, elle obtint brillamment son Agrégation et devient la première femme agrégée en sciences de gestion en Afrique de l’Ouest, et deuxième femme en Afrique francophone. Grâce à ses compétences en Management des Organisations et en Gestion des Ressources Humaines, elle fut nommée en mai 2012, directrice de la Haute Ecole Régionale de Commerce International (Herci) de l’Université d’Abomey-Calavi.

Nommée au poste de Directrice générale de la Poste S.A, Pr Judith Glidja est appelée à imprimer ses marques afin de faire rayonner cette structure d’Etat.

Akpédjé AYOSSO

