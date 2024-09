Poursuite des travaux de réhabilitation du musée AKABA IDENAN de Kétou

Le gouvernement béninois a annoncé, mercredi 4 septembre 2024, en Conseil des ministres, la poursuite des travaux de réhabilitation et d’aménagement du musée AKABA IDENAN de Kétou.

Le musée AKABA IDENAN de Kétou bénéficie des travaux de réhabilitation et d’aménagement. Selon le gouvernement béninois « à l’occasion de la mise aux normes de ce site touristique de grande portée, le lot n° 1 du chantier a été régulièrement exécuté au point d’aboutir à la réception définitive des travaux de réhabilitation de la case contenant la Porte magique ».

Quant au lot n° 2, informe la même source, il doit faire l’objet d’un nouveau traitement en vue de préserver les infrastructures en place et les mettre à l’abri des dégradations liées notamment aux intempéries. Le Conseil a donc marqué son accord pour la contractualisation avec une entreprise et un cabinet en vue de l’exécution respectivement des travaux et de la mission de suivi et du contrôle.

