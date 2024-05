Porto-Novo lance le recensement des associations, groupements et ONG

La Maire de Porto-Novo lance le recensement des différentes associations, groupements, et organisations non gouvernementales dans les 05 arrondissements de la ville. C’est à travers un communiqué en date du 28 mai 2024.

La Marie de Porto-Novo veut procéder à l’actualisation du répertoire des différents associations, groupements et Organisations Non Gouvernementales (ONG). Elle a donc lancé un recensement de toutes les structures intervenant dans les (05) Arrondissements de la ville. Les responsables des structures sont invités à constituer des dossiers et à les déposer au Service de la Prospective et de la Planification de la Mairie de Porto- Novo sis à l’Hôtel de ville d’Agbokou. Ils doivent fournir une copie des statuts et une copie du règlement intérieur. Le dépôt des dossiers débute le lundi 03 juin et prendra fin le vendredi 28 juin 2024 inclus.

29 mai 2024 par