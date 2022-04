Port de galons pour 60 officiers des eaux, forêts et chasse

Promus aux grades supérieurs, soixante (60) contrôleurs des Eaux, Forêts et Chasse ont arboré leurs nouveaux galons, vendredi 22 avril 2022, en présence du Ministre du cadre de vie et du Développement durable, José Didier Tonato.

Une cérémonie officielle organisée, vendredi 22 avril 2022, à la Direction Générale des Eaux, Forêts et Chasse (DGEFC) sise à Akpakpa (Cotonou) a consacré dans leurs fonctions 10 conservateurs adjoints de première classe (équivalent Capitaines Majors), 30 contrôleurs adjoints principaux (équivalent Sergents Majors), et 20 contrôleurs adjoints de première classe (équivalent Sergents Chefs).

« Je voudrais vous demander de vous sentir en mission, de vous mobiliser et de vous comporter en modèle de bravoure, de discipline, d’engagement et d’intégrité », a recommandé José Didier Tonato, Ministre du cadre de vie et du Développement durable, aux soixante contrôleurs des Eaux, Forêts et Chasse lors de la cérémonie.

Le port de galons des officiers a été possible grâce à l’engagement du gouvernement, selon le directeur Général des Eaux, Forêts et Chasse (DGEFC), Rémi Hefoume, qui n’a pas manqué de traduire sa reconnaissance au gouvernement.

La cérémonie fait suite à la prise du décret N°2022-045 du 21/01/2022 portant nomination ou promotion de certains conservateurs des Eaux, Forêts et Chasse au titre de l’année 2021, et des arrêtés N°104/MCVDD/DC/SGM/DGEFC/SA du 19 juillet 2021 et N°0019/MCVDD/DC/SGM/DGEFC/SA du 07 février 2022 portant nomination ou promotion aux grades supérieurs de certains contrôleurs des Eaux, Forêts et Chasse.

M. M.

25 avril 2022 par