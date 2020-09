Plusieurs structures dotées de matériel roulant et d’équipements

Le Secrétariat permanent de la Commission nationale des finances locales (SP/CONAFIL), le Centre de formation pour l’administration locale (CeFAL) et les 12 préfectures ont bénéficié de l’appui du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale (MDGL) pour l’exécution de leurs missions. Ces différentes structures ont été dotées de matériel roulant et plusieurs autres équipements bureautiques pour leur fonctionnement.

D’un montant global de 53.970.000 FCFA, ces lots de matériels sont composés de deux véhicules 4x4 pour le renforcement des capacités du Secrétariat permanent de la CONAFIL et du centre de formation pour l’administration locale (CeFAL), 24 armoires de rangement et de 12 ordinateurs portables.

Le CeFAL a reçu en plus du matériel roulant, une valise de modération, un vidéoprojecteur, un écran de projection et un tableau zopp.

Cette initiative du ministère de la décentralisation fait suite à celle de novembre 2019 consacrée à la remise de chèques aux bénéficiaires des subventions de véhicule à quatre structures au niveau central et neuf pour les préfectures. Elle a été réalisée grâce à l’appui financier de la coopération avec l’Union Européenne (UE).

