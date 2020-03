En Conseil des ministres ce mercredi 11 mars 2020, plusieurs nominations ont été prononcées au ministère de la justice et de la législation, et au ministère de l’intérieur et de la sécurité publique.

Sur proposition des ministres respectifs, les nominations ci-après ont été prononcées.

Au ministère de la justice et de la législation

A la Chancellerie

Directeur des Affaires pénales et des Grâces

Monsieur Séidou BONI KPEGOUNOU

Directeur des Affaires civiles et des Sceaux

Monsieur Thomas Mahougnon DASSI

Directeur des Services judiciaires

Monsieur Donatien DOSSOU-GBETE

Dans les juridictions

- Cour de Répression des Infractions économiques et du Terrorisme

Chambre des Appels

Président

Monsieur Edouard Cyriaque DOSSA

Conseillers, cumulativement avec leurs fonctions actuelles

Madame et Messieurs

Aubierge Olivia Lucette HUNGBO KPLOCA

Florentin GBODOU

Ahozégni Wulfran Georges GBAGUIDI

Adamou MOUSSA

Tchognon Richard LOMOAN

Jean da SILVA

Angelos Vinawagbè TOGBE

Chambre de Jugement

Président

Monsieur Dossa Guillaume LALLY

Assesseurs, cumulativement avec leurs fonctions actuelles

Mesdames et Messieurs

Islamiath Alakè Konirêgni MOUSTAPHA

Sènamè Geneviève SOHOU

Kouassi David Marie Joachim ANANI

Bienvenu SOHOU

Commission de l’Instruction

Président

Monsieur Yaovi Rodolphe Auban Audrey AZO

Membres

Messieurs

Evariste Florent AKOUNNA

Eyitayo Fredy Joris YEHOUENOU

Tribunal de première instance de première classe de Cotonou

4ème substitut du Procureur de la République

Monsieur Amand Donald Regan HOUNGUE

Tribunal de première instance de première classe de Porto-Novo

1er substitut du Procureur de la République

Monsieur Anihouvi Célestin KPONNON

2ème substitut du Procureur de la République

Monsieur Codjo Raymond GODEMIN

3ème substitut du Procureur de la République

Monsieur Camille Aristide FADE

4ème substitut du Procureur de la République

Fifamè Edwige AKLOU TANGNI

Tribunal de première instance de deuxième classe d’Allada

Juge du cabinet d’instruction et juge des mineurs

Monsieur Lié Norbert DADJO

Tribunal de première instance de deuxième classe de Pobè

Président

Monsieur Jules Rogatien Gbèdodé GLAGLADJI

Procureur de la République

Monsieur Dossa Justin AGASSOUNON

Au ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique

Conseiller technique à la Sécurité

Contrôleur général de Police Mouhamed Sadissou SAKE

Directeur général de la Sécurité publique

Contrôleur général de Police Foudou IDRISSOU

F. A. A.

