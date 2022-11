Plusieurs ministres candidats sur la liste BR

Cinq ministres du président Patrice TALON sont candidats à l’élection législative du 08 janvier 2023 sur la liste du parti Bloc Républicain (BR). Le ministre d’Etat chargé du développement, Abdoulaye BIO TCHANE, secrétaire exécutif national du parti conduit la liste BR dans la 14e circonscription électorale. Les ministres Samou Séidou ADAMBI, Aurélie Adam SOULE ZOUMAROU, Hervé HEHOMEY et Salimane KARIMOU sont également candidats.

Cinq ministres vont défendre les couleurs du Bloc Républicain aux élections législatives de 2023. Abdoulaye BIO TCHANE est positionné 1er titulaire dans la 14e circonscription électorale. Comme lui, Aurélie Adam SOULE ZOUMAROU, ministre du numérique et de la digitalisation est 1er titulaire dans la 7e circonscription électorale (Nikki, Bembèrèkè, Sinendé et Kalalé). Samou Séidou ADAMBI de l’eau et des mines quant à lui, est candidat dans 8e.

Dans les 21e et 24e circonscriptions électorales, Salimane KARIMOU et Hervé HEHOMEY, respectivement ministre des enseignements maternel et primaire, et ministre des infrastructures et des transports, sont également candidats sur la liste BR.

F. A. A.

