Plusieurs localités raccordées au réseau électrique

Le ministre de l’énergie, Dona Jean-Claude Houssou a effectué en fin de semaine écoulée, une visite dans les départements de l’Ouémé et du Plateau. Objectif, mettre en services les ouvrages électriques réalisés par l’Agence Béninoise d’Electrification Rurale et de Maîtrise d’Energie (ABERME).

Dans le département de l’Ouémé, c’est les localités de Gbakpodji dans la commune de Sèmè-Podji, Houegbo à Adjarra, Alawa dans la commune d’Avrankou et Zounguè à Dangbo qui ont accueilli la délégation ministérielle.

A Gbakpodji, le coût des travaux est estimé à environ 55 millions de francs CFA ; 50 millions à Houegbo, 52 millions à Alawa et 85 millions à Zounguè.

En plus des réseaux Haute Tension, mixte et Basse Tension, chacune de ces 04 localités ont bénéficié de 10 lampadaires de nouvelle génération pour l’éclairage public. Les travaux ainsi réalisés permettront d’impacter en moyenne 200 ménages à Gbakpodji et à Zounguè, contre 300 en moyenne à Houegbo et Alawa.

Outre ces villages de l’Ouémé, un générateur photovoltaïque autonome, une Unité Spéciale de Surveillance des Frontières (USSF) et une adduction d’eau villageoise ont été mis en service à Iwoye, un village de l’arrondissement d’Idigny dans le Plateau. Le coût total des travaux est estimé à environ 55 millions de francs CFA.

De même, un système de pompage photovoltaïque pour l’adduction d’eau villageoise a été mis en service à Akpéchi, dans la commune de Sakété. D’un coût global estimé à 15 millions de francs CFA, l’ouvrage va faciliter l’approvisionnement en eau potable des populations.

Le directeur de l’Electrification Rurale à l’ABERME, Sylvain Sekloka dans chacune des localités visitées, a invité les populations à protéger les ouvrages, et à éviter les actes de vandalisme.

Le ministre de l’énergie a réitéré l’engagement du gouvernement à relever le défi de l’électrification de toutes les localités du Bénin. Il n’a pas manqué d’annoncer la réduction des frais d’abonnement au réseau de la Société Béninoise d’Energie Electrique (SBEE) à la somme de 50.000 francs CFA afin de faciliter l’accès à l’énergie électrique aux populations.

F. A. A.

14 septembre 2020 par