Plusieurs décrets adoptés en Conseil des ministres

Le gouvernement béninois a tenu ce mercredi 24 juin 2020 sa séance hebdomadaire sous la présidence du chef de l’Etat, Patrice Talon. Le Conseil des ministres a adopté plusieurs décrets lors de sa séance.

Le Conseil a adopté les décrets portant : création de la Société pour l’Approvisionnement en produits de santé et approbation de ses statuts ; modification du décret portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Observatoire de l’Emploi et de la Formation puis nomination des membres de son Conseil d’administration.

A cela s’ajoutent les décrets portant : attributions, organisation et fonctionnement du ministère de la Défense nationale ; attributions, organisation et fonctionnement du ministère des Enseignements maternel et primaire et retrait de l’agrément accordé à la société Yellowbet pour l’exploitation de paris sportifs en ligne.

A.A.A

24 juin 2020 par ,