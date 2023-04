Plusieurs cybercriminels arrêtés à Allada ce mardi

A Allada, dans le département de l’Atlantique, plusieurs cybercriminels ont été arrêtés mardi 25 avril 2023. Plusieurs objets dont des motos, et des téléphones portables ont été saisis après l’opération menée par les éléments du commissariat central de la ville.

Des jeunes présumés cybercriminels dans les mailles de la police à Allada. Au nombre de 04, ils ont été interpellés au cours d’une opération menée par les éléments du commissariat central. On dénombre parmi les mis en cause, un tradi-praticien. La perquisition qui a suivi leur interpellation a permis de saisir 03 motos de marque Dayang, des Smartphones, des objets occultes appartenant au tradi-praticien du groupe, etc.

En garde à vue au commissariat, ils seront bientôt présentés aux juges de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET).

