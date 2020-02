Plus de matières facultatives pour les élèves de 4è et 3è

Plus de 4ème et 3ème littéraires ou scientifiques dans les collèges d’enseignement général au Bénin. C’est la décision prise par le ministre de l’enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle, Mahugnon Cakpo, à travers l’arrêté ministériel du 07 février 2020.

« Les apprenants sont tenus de suivre toutes les matières jusqu’à l’obtention du BEPC. Il n’existe plus de 4ème et de 3ème scientifiques ou littéraires », précise l’arrêté.

Désormais, les épreuves d’Espagnol ou d’Allemand, et de physiques (SPCT) autrefois considérées comme facultatives selon la filière choisie par l’apprenant, deviennent désormais des matières obligatoires auxquelles aucun apprenant ne peut dérober.

F. A. A.

