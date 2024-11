Plus de 90% de réussite à l’examen national de Licence à ESM-BENIN

L’Ecole Supérieure de Management (ESM-BENIN) émerveille une fois encore à travers ses résultats à l’examen national de Licence. Le taux de réussite selon les résultats proclamés par la Direction des examens et concours (DEC) du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique à la session 2024 de l’examen national de Licence, donne 91,69%.

Des résultats encore très élogieux à la session 2024 de l’examen national de Licence à l’Ecole Supérieure de Management. Le taux de réussite à l’échelle nationale dans la prestigieuse école affiche 91,69% au plan national. Selon les résultats désagrégés de la DEC, le site de Porto-Novo arrive en tête avec un taux de réussite de 96,96% contre 87,33% pour Cotonou qui enregistre le taux le plus faible. Découvrez les résultats par site.

– Cotonou : 87,33%

– Abomey-Calavi : 94,54%

– Akpakpa : 91,66%

– Porto-Novo : 96,96%

– Bohicon : 91,66%

– Lokossa : 90,90%

– Parakou : 90,00%

Djougou : 90,47% ; soit un taux national de 91,69%.

Ces résultats témoignent une fois encore de l’excellence à ESM-BENIN, saluée par le Directeur général de l’enseignement supérieur (DGES), à l’occasion de la Nuit des Premiers dimanche 13 octobre 2024. « Si vous vous inscrivez à ESM-BENIN, la probabilité de réussir aux examens nationaux est de l’ordre de 90% », avait déclaré Issiaka YOUSSAO.

L’Ecole Supérieure de Management est un business school créé pour booster les jeunes vers un début de carrière prometteur et à l’auto emploi. Elle se distingue de tout autre établissement privé d’enseignement supérieur par la qualité de la formation et les nombreux atouts qui favorisent le plein épanouissement des jeunes diplômés.

A la session 2023 de l’examen national de Licence, plusieurs étudiants de ESM-BENIN ont occupé les premiers rangs au plan national.

ESM-BENIN, LE CHEMIN VERS L’EMPLOI !

14 novembre 2024 par