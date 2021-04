Plus de 80 habitations d’éleveurs brulées à Toucoutouna

Des agriculteurs ont brûlé plus de 80 habitations des éleveurs dans une affaire de pâturage nocturne. Les faits se sont déroulés ce week-end à Toucoutouna, une commune du département de l’Atacora.

« Les éleveurs font le pâturage dans la nuit donc ils détruisent les champs de manioc, d’igname etc. Quand ils vont dans la nuit, ils déterrent les boutures d’igname, ils grillent et ils mangent. Ils donnent aussi les boutures d’igname aux animaux », a expliqué le chef de l’arrondissement central de Toucoutouna, Gaston Pèbi sur Frissons Radio.

Pour se venger, les agriculteurs ont durant le week-end dernier incendié 84 habitations des éleveurs dans les villages de Tchakalakou et de Moutinssingou. Il n’y a pas eu de morts, ni de blessés.

Les éleveurs présumés auteurs du pâturage nocturne ont trouvé refuge au commissariat de Toucountouna et dans d’autres villages. Selon le chef de l’arrondissement central, le calme est revenu. Le procureur a exhorté ce mercredi, les autorités locales à trouver un domaine pour les éleveurs.

A.A.A

