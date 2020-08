Plus de 748 millions FCFA pour les retraités de la SONACOP

Le gouvernement a débloqué plus de 748 millions FCFA pour couvrir les arriérés de cotisations sociales dus à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) pour le compte de certains agents retraités de la SONACOP-SA. L’annonce a été faite ce mercredi 19 août 2020 à travers un communiqué de l’Administrateur Provisoire Comlanvi Alain Honou.

« Dans le cadre de la restructuration de la SONACOP-SA et soucieux de l’amélioration des conditions sociales des retraités », l’Etat a fait débloquer par le trésor public, la somme de 748 631 841 FCFA, précise le communiqué de l’Administrateur Provisoire.

Elle est destinée à la couverture totale des arriérés de cotisations sociales dus à la CNSS.

Il s’agit des retraités de la SONACOP ayant subi des décotes sur leur pension du fait du non reversement des cotisations. Les intéressés sont invités à se rapprocher sans délai de la CNSS afin de remplir des formalités pour la perception de la totalité de leur pension et le remboursement intégral des retenues opérées.

Les retraités concernés par ladite mesure peuvent s’adresser au responsable de l’administration et des affaires financières pour des informations complémentaires.

