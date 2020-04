Plus de 5000 détenus graciés par le Roi Mohammed VI

Pour éviter la propagation du Covid-19 dans les prisons marocaines, le Roi Mohammed VI a accordé ce dimanche 05 avril 2020 sa grâce à 5654 détenus. Le Souverain a ordonné la prise des mesures nécessaires pour renforcer la protection des détenus dans les établissements pénitentiaires.

Le Maroc aussi touché par le coronavirus continue de prendre des mesures pour limiter la contamination du Covid-19.

5654 détenus ont été graciés par le monarque. Ils ont été sélectionnés suivant plusieurs critères à savoir : leur âge, leur état de santé, la durée de leur détention et leur bonne conduite.

Etat d’urgence sanitaire

Le processus de libération des concernés sera fait par étapes « compte tenu « des circonstances exceptionnelles associées à l’état d’urgence sanitaire et des précautions qui s’imposent ». Une décision qui est la bienvenue puisque les prisons marocaines sont surpeuplées.

Les mesures sanitaires dans les prisons ont été renforcées, les droits de visite réduits et plusieurs activités suspendues.

A la date du dimanche 05 avril 2020, le Maroc a enregistré 960 cas de contamination avec 66 décès et 69 guérisons de Covid-19.

Le Maroc a déclaré l’état d’urgence sanitaire à partir du 20 mars jusqu’à nouvel ordre pour enrayer la propagation du Covid-19.

