Plus de 400 prisonniers libérés sous condition

De nombreux prisonniers pourront recouvrir bientôt leur liberté. Estimés à 411, ces détenus vont être libérés sous condition en raison de la pandémie du Coronavirus au Bénin et qui pourrait affecter les milieux carcéraux.

Sur les 411 prisonniers qui seront libérés, on dénombre 79 à Cotonou, 35 à Parakou, 18 à Ouidah, 20 à Abomey, 24 à Kandi et 20 à Natitingou. Selon Frissons radio qui a rapporté l’information, pour être libéré, il faut avoir été jugé ou condamné, faire preuve d’un comportement exemplaire, purger la moitié de sa peine.

Dans la partie septentrionale du pays, notamment à Parakou et à Kandi, la libération des détenus bénéficiant de cette mesure est déjà en cours comme dans plusieurs autres maisons d’arrêt.

F. A. A.

6 mai 2020