Plus de 400 enseignants remplacés pour alcoolisme

Au Bénin, plus de 400 enseignants épinglés par des missions de contrôles seront bientôt remplacés pour raison d’alcoolisme. La nouvelle a été donnée le 8 août dernier à l’Ecole normale d’instituteurs de Dogbo par le ministre des enseignements maternel et primaire.

Salimane Karimou, ministre des enseignements maternel et primaire, a révélé que « des missions sont allées sur le terrain en novembre 2021 avec des rapports dans lesquels on a dénombre dans nos écoles plus de 400 enseignants éthyliques ».

Le ministre annonce le remplacement systématique de ces enseignants épinglés pour raison d’alcoolisme.

L’annonce a été faite le 8 août 2022 à l’école normale d’instituteurs de Dogbo.

13 août 2022 par ,