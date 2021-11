Plus de 24 milliards FCFA en 2022 pour le numérique

Aurélie Adam Soulé Zoumarou, ministre du numérique et de la digitalisation a défendu le projet de budget de son département ministériel devant la Commission budgétaire de l’Assemblée nationale.

Le projet de budget du ministère du numérique et de la digitalisation s’élève à 24 milliards 252 millions Fcfa pour l’année 2022. Ce budget sera consacré au développement des projets dans le domaine des médias, de la digitalisation de l’administration publique et l’enregistrement de l’offre sur le portail des e.services avec l’implication de toutes les zones sectorielles, à la mise à l’échelle de nombreux projets en cours. « Au cours de l’année 2022, nous allons continuer à densifier le réseau en fibre optique de façon à rapprocher le haut débit au plus près des populations et des entreprises et continuer les actions autour de la sécurité numérique, de la connectivité des collectivités locales et de l’opérationnalisation du Fonds d’appui à l’entreprenariat numérique. En matière de médias, la modernisation du service public va se poursuivre », a indiqué Aurélie Adam Soulé Zoumarou, ministre du numérique et de la digitalisation face à la Commission budgétaire de l’Assemblée ntionale le jeudi 18 novembre 2021. Plusieurs actions seront mises en œuvre dans le cadre de la modernisation de la télévision publique et de la viabilisation/viabilité financières des médias, selon le ministre.

Les députés membres de la Commission budgétaire ont salué la prise en compte de la dimension déconcentration dans la mise en œuvre des projets. Les députés ont plaidé pour que le gouvernement et le régulateur œuvrent à l’amélioration des services des réseaux GSM. Pour Aurélie Adam Soulé Zoumarou, ministre du numérique et de la digitalisation, des actions sont en cours dans ce sens.

