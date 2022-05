Plus de 20 personnes dont des enfants libérées d’un couvent

Un réseau d’enlèvement et de séquestration de mineurs et de femmes a été démantelé, mercredi 18 mai 2022, à Tokomey, une localité de la commune d’Adjarra.

13 enfants (élèves filles et garçons) âgés de moins de 13 ans, 11 femmes et trois bébés ont été libérés par la police.



Démantèlement ce mercredi 18 mai à Tokomey (commune d’Adjarra) d’un réseau de séquestration et d’enlèvement. Le réseau en cause selon les informations, aurait à sa tête un certain Parfait HOUNKPEVI, chef de village Hahamey. Leur jeu a été mis à nu après l’enlèvement d’une dame vers un couvent situé dans le village de Ayihounzo.

Alertés, les éléments de la police républicaine se sont dépêchés sur les lieux. La perquisition effectuée a permis de retrouver dame Mahoutin ALLOYA, dernière victime de la bande. Celle-ci a aidé à retrouver les autres victimes enlevées depuis plusieurs jours et vivant selon les informations, dans des « conditions inhumaines ».

13 enfants âgés de moins de 13 ans, 03 bébés et 11 femmes ont été libérés, et conduits au commissariat de police.

Les victimes portaient tous à leur sortie, des scarifications dans le visage et sur le corps.

L’enquête suit son cours.

F. A. A.

