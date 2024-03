Plus de 2 tonnes de faux médicaments saisies à Nikki

Les éléments de la police républicaine ont procédé lundi 11 mars 2024, au démantèlement d’un réseau de trafic et de vente de faux médicaments. La quantité de produits pharmaceutiques prohibés saisis au cours de l’opération, est estimée à plus de 02 tonnes.

En dépit des efforts du gouvernement dans le cadre de la lutte contre les faux médicaments, des réseaux de trafic et de commercialisation de produits pharmaceutiques contrefaits sont toujours actifs sur le terrain. La perquisition d’un magasin de stockage de faux médicaments au quartier Kpawolou dans le centre-ville de Nikki lundi 11 mars 2024, a permis de saisir environ 2090,15 Kg de médicaments contrefaits. Le gardien des lieux selon la police, est gardé, et une enquête ouverte pour l’interpellation du propriétaire actuellement en cavale.

