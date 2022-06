Plus de 1700 réfugiés et 586 demandeurs d’asile au Bénin

Les manifestations officielles entrant dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale des réfugiés se sont déroulées, ce mardi 21 juin 2022, au Chant d’Oiseau de Cotonou.

Instituée par la résolution 55-76 des Nations-Unies, la journée vise à célébrer les droits des réfugiés à travers des manifestations.

L’édition 2022 a pour thème : « Le droit de demander l’asile ».

Selon le ministre de l’Intérieur et de la sécurité publique, le Bénin enregistre 1778 réfugiés et 586 demandeurs d’asile. Alassane Seïdou, Président de la Commission Nationale chargée des Réfugiés a rassuré que la protection et la promotion du droit de demander l’asile sont au cœur des actions du gouvernement de Patrice Talon.

Lors de cette célébration, Radouane Boukhanfra, Représentant résident de l’Organisation Internationale Direct AID au Bénin, a renouvelé son engagement à accompagner l’État pour le bien-être des réfugiés.

Le président de l’Association des Réfugiés du Bénin Guillaume Hounpehet n’a pas manqué de remercier les autorités et les Béninois pour leur hospitalité.

Le gouvernement béninois a offert aux réfugiés des présents à la cérémonie. Il y a eu également la foire des produits et articles fabriqués par les réfugiés, des jeux et autres activités de réjouissance entre les réfugiés.

