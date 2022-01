Le président Patrice Talon a promulgué trois lois portant Code des personnes et de la famille ; relative à la santé sexuelle et à la reproduction et celle portant dispositions spéciales de répression des infractions commises à raison du sexe des personnes et de protection de la femme en République du Bénin. Pour la présidente de l’Institut National (INF) de la Femme Claudine A. Prudencio, plus aucun crime contre la femme et la fille ne restera impuni au Bénin. Suivez l’intégralité de son message diffusé ce mercredi 12 janvier 2022 sur sa page Facebook.

