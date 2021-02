Plaidoyers pour la désignation de Irénée Agossa

Le compte à rebours a commencé au sein du parti ‘’Les Démocrates’’ pour la présidentielle de 2021. Des militantes et militants de la formation politique opposée au pouvoir du président Patrice Talon ont fait des plaidoyers pour le choix de Irénée Agossa en tant que candidat du parti à ce scrutin.

Ce weekend, que ce soit à Houègbo dans la 5ème circonscription électorale et à Zagnanado, dans la 24ème circonscription, nombreux sont les militantes et militants qui ont plaidé pour la désignation de l’ex directeur général de la SONACOP comme candidat des démocrates à l’élection présidentielle.

Selon la déclaration des sages et têtes couronnées de Zagnanado, Irénée Agossa a « les qualités requises pour représenter valablement le parti » à la prochaine élection présidentielle. C’est un « homme du peuple », a poursuivi Alim Hounnou qui a lu la déclaration.

Dans le cadre de la présidentielle 2021, le parti Les Démocrates fait de la suppression de cette disposition, la condition pour sa participation à cette compétition. Concernant le parrainage, Les Démocrates le perçoivent comme un verrou.

Dernier né des partis politiques au Bénin, Les Démocrates ne sont pas représentés à l’Assemblée nationale et dans les conseils communaux.

