Le gouvernement béninois dans sa nouvelle stratégie de gestion de la riposte à la pandémie du Coronavirus a installé un centre de tri et de dépistage à l’aéroport international Cardinal Bernardin Gantin de Cotonou. Ainsi, les passagers au lieu d’être confinés pendant 14 jours dans les hôtels, seront systématiquement soumis au test TDR et à la PCR.

Le dépistage systématique selon la décision prise par le pouvoir exécutif, va coûter la somme de 100.000 francs CFA payable en espèces, et tout passager à l’aéroport de Cotonou, qu’il soit de nationalité béninoise ou non, devra payer ce montant.

De ce fait, il s’est posé alors la question suivante : ‘´´Pourquoi le même gouvernement qui avait pris en charge les frais d’hébergement des passagers béninois dans les hôtels, ne devraient-il pas les exonérer du montant pour le dépistage systématique ?’’

Suivant la logique du gouvernement, une famille de trois béninois vivants à l’étranger qui atterrit à l’aéroport de Cotonou pour les vacances par exemple, devra outre les frais de voyage (billets d’avion et autres), débourser la somme de 300.000 francs CFA pour le dépistage systématique de chaque membre. Ce qui pourrait constituer une charge supplémentaire aux familles.

Dans ces conditions, il sera difficile pour les familles béninoises ou tout citoyen béninois vivant à l’étranger de rentrer dans son pays. Vue de l’esprit on pourrait dire que si un citoyen béninois a pu payer un billet d’avion alors il peut payer les 153€ de frais de dépistage. Ce n’est pas si évident quand on connaît les conditions de vie des nôtres à l’étranger.

En exonérant les nationaux des frais de dépistage à l’aéroport, l’Etait aurait contribué à la résolution de certains problèmes sociaux au sein des familles. C’est pourquoi le gouvernement dans sa volonté de soulager les peines de populations, devra étudier cette situation, afin de faciliter les choses aux béninois et traiter leur cas autrement, contrairement à tous les autres passagers, touristes, hommes d’affaires et autres voyageurs qui atterrissent dans le pays.

F. A. A.

14 mai 2020 par