Phase active du projet de modernisation des installations portuaires

Lancement du projet de modernisation des infrastructures du Port Autonome de Cotonou afin d’agrandir sa capacité d’accueil. Il s’agit d’un volet du plan directeur (2021-2025) du Port Autonome (PAC).

Le Port autonome de Cotonou amorce « la phase active de sa modernisation en vue de porter sa capacité d’accueil à plus de 20 millions de tonnes ». Le rapport final de l’étude d’impact environnemental et social globale du projet de modernisation du Port Autonome de Cotonou a été publié la semaine dernière.

Elaboré avec un plan d’investissement , le projet s’inscrit « dans la vision du Gouvernement béninois d’optimiser le réseau d’infrastructures portuaires de Cotonou au bénéfice de sa compétitivité et de l’économie de son hinterland ».

Le projet permettra d’augmenter la capacité d’accueil du port. La mise en œuvre du plan directeur (2021-2025) du port est évaluée à 250 milliards FCFA (environ 448 millions $). Outre la modernisation des installations et équipements, il y a le repositionnement ainsi que le transfert de compétences au profit du personnel local.

Les travaux de modernisation du PAC vont permettre de passer de 526.000 à 800.000 conteneurs équivalents 20 pieds (EVP) d’ici 2025.

