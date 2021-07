Pdg Sonimex évacué à l’hôpital, procès renvoyé au 5 août

Le procès du patron de la société Sonimex ainsi que celui de l’Office Central de Répression du Trafic Illicite des Drogues et des précurseurs (Ocertid) et autres accusés a été renvoyé au 5 août 2021.

Le Président directeur général de la société Sonimex a été évacué en urgence de la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (Criet) ce jeudi 15 juillet 2021. Et pour cause, Séraphin Yéto a fait une chute dans les escaliers de la juridiction spéciale à Porto-Novo. L’accident est survenu à la suite du renvoi de son procès au 5 août 2021 par la Criet.

Le prévenu est poursuivi dans un dossier de « Trafic international de drogue et complicité de trafic international de drogue » ainsi qu’une dizaine d’autres accusés.

Séraphin Yéto a été conduit par les sapeurs-pompiers en urgence à l’hôpital.

