Patrice Talon sur le chantier de l’Esplanade des Amazones

Le chef de l’Etat Patrice Talon a effectué ce mercredi 25 mai 2022, une visite sur le chantier de l’Esplanade des Amazones pour constater l’évolution des travaux.

Visite du président Patrice Talon à la Place ‘’Esplanade des Amazones’’ abritant désormais une statue en hommage aux vaillantes Amazones. Sur les lieux, le Chef de l’Etat a constaté l’évolution des travaux. Il a fait des observations sur les travaux de finition.

Selon le Conseil des ministres du 17 juillet 2019 « le monument Amazone vise à instituer un symbole identitaire fort pour notre pays, et consiste à ériger un ouvrage emblématique en hommage aux Amazones du Dahomey. Il consiste en une statue en structure métallique avec une enveloppe en bronze d’une hauteur hors-tout de 30m ».

La statue a été réalisée par l’artiste-sculpteur LI XIANGQUN de la Société Beijing Huashi Xiangqun Culture et Art Co., Ltd.

25 mai 2022 par ,