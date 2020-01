Patrice Talon souhaite l’approfondissement des relations diplomatiques

La cérémonie traditionnelle de présentation des vœux des institutions de la République, du Haut Commandement militaire et du Corps diplomatique au président de la République, Son Excellence Patrice Talon s’est déroulée ce jeudi 09 janvier 2019, à Sèmè City à Cotonou. L’Ambassadeur du Niger près le Bénin Mme Sandi Sahadi Abou s’est exprimée au nom du corps diplomatique.

La doyenne du Corps diplomatique accrédité au Bénin dans son message de vœux a présenté la situation internationale qui a été pendant toute l’année 2019 dominée par la persistance des conflits dans les pays, les tensions et de grands mouvements. Mme Sandi Sahadi Abou a relevé la préoccupation majeure des pays de la CEDEAO ; celle de la lutte contre le terrorisme en Afrique et les actions de xénophobie observées en Afrique du Sud.

Après les Institutions de la République, c'est le tour du Corps diplomatique accrédité au Bénin de présenter ses vœux au #Prbenin #PatriceTALON. Le message de vœux a été lu par S.E.M. Sahadi Sandi ABDOU, Ambassadeur du Niger 🇳🇪 près le #Benin. #VoeuxPrBenin #Wasexo pic.twitter.com/u25J4p9Bvh — Présidence du Bénin (@PresidenceBenin) January 9, 2020

Selon elle, l’entrée en vigueur de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf) et l’adoption de l’Eco comme monnaie de la CEDEAO en 2020 sont porteuses de promesses immenses pour l’Afrique.

L’Ambassadeur du Niger près le Bénin n’a pas manqué d’évoquer les scènes de violences enregistrées au Bénin au lendemain des élections législatives et les actions menées pour le retour à la paix.

Elle s’est réjouie de la croissance du Bénin qui reste dynamique malgré les chocs exogènes et du rôle qu’a joué le Président Talon lors des différentes grandes rencontres de l’année 2019. A en croire la doyenne, les actions du président Talon sont le signe de sa « volonté politique de rendre visible le Bénin révélé mais aussi de défendre avec détermination les intérêts nationaux ».

Le corps diplomatique formule « des vœux ardents pour l’apaisement des conflits dans le monde et plus de justice entre les nations. Il souhaite pour l’Afrique et la CEDEAO la mise en œuvre avec succès de la Zlecaf et de la monnaie Eco.

En réponse Patrice Talon a remercié l’ambassadeur du Niger près de la République du Bénin Sahadi Sandi Abou, doyenne du corps diplomatique pour les vœux adressés à sa famille et à son gouvernement.

Extrait du discours de présentation des vœux de S.E.M. Sahadi Sandi ABDOU, Ambassadeur du Niger 🇳🇪 près le #Benin, Doyenne des Ambassadeurs et Porte-parole du Corps diplomatique accrédité au Bénin au #Prbenin #PatriceTALON. #VoeuxPrBenin #Wasexo pic.twitter.com/2351TOsTMp — Présidence du Bénin (@PresidenceBenin) January 9, 2020

Le chef de l’Etat a reconnu que « l’année 2019 aura été marquée au plan international par une recrudescence des actes de terrorisme dans le monde et des conflits un peu partout et en particulier sur notre continent et dans la sous-région ». D’après Patrice Talon, l’année 2019 a aussi connu « l’engagement des dirigeants du monde à faire face à ce nouveau défi en vue d’y apporter les solutions appropriées ».

« Je ne doute point que cette année 2020 marquera la concrétisation véritable et durable des engagements pris pour renforcer l’action de nos forces de défense et de sécurité et rassurer un peu plus nos populations », a-t-il déclaré.

Il reste convaincu que le projet de Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf) permettra de promouvoir les échanges inter-africains et de consolider l’intégration du continent.

En ce qui concerne la réouverture des frontières du Nigéria avec ses voisins, note-t-il les autorités nigérianes et nigériennes et les organismes sous régionaux œuvrent pour trouver une solution durable.

Le chef de l’Etat affirme que son gouvernement poursuivra avec « les réformes nécessaires à la modernisation et au développement durable du Bénin afin d’apporter toujours plus de réponses satisfaisantes aux préoccupations de nos populations ». De même le gouvernement va-t-il continuer avec la mobilisation des ressources internes comme externes.

Patrice Talon a promis consolider les acquis et les avancés issus du dialogue politique. « Je souhaite que cette année nous apporte davantage l’énergie à mettre au service de l’approfondissement des relations entre le Bénin et vos pays respectifs et organisations », formule le président de la République.

Akpédjé AYOSSO

