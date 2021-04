Patrice Talon se prononce après les résultats

Suite à la proclamation des résultats provisoires de l’élection présidentielle ce jeudi 15 avril 2021 par la Cour Constitutionnelle, le candidat Patrice Talon qui a été réélu président s’est prononcé.

« Je voudrais adresser ma fierté, ma reconnaissance à tous les Béninois et dire que maintenant les élections sont terminées. C’est ensemble, dans la concorde, l’unité nationale, la paix et la sécurité, que nous allons construire notre pays. Nous venons de loin et nous irons très loin. Maintenant, chacun devra voir les effets de notre effort commun dans sa maison, dans son bien-être personnel. Cela peut paraître immense mais pour moi, ce sera aisé parce que maintenant on sait faire. Nous avons la capacité, la rigueur et le sérieux qu’il faut pour satisfaire nos attentes les unes après les autres », a déclaré le président Patrice Talon.

M. M.

15 avril 2021 par