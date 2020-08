Patrice Talon peaufine sa stratégie

Le président de la République, Son Excellence, Patrice Talon a pris part ce lundi 17 août 2020, à une réunion interne du bureau politique du parti Bloc Républicain (BR). Cette rencontre intervient après celle que le chef de l’État a tenu avec les responsables du parti Union Progressiste (UP).

Les sujets débattus au cours de la rencontre du Président de la République avec le bureau politique du Bloc Républicain lundi dernier ne sont pas rendus publics. Il se tient après celle que Patrice Talon a eu avec l’Union Progressiste. Mais sa présence à ces rencontres avec les deux partis de la mouvance présidentielle suscite maintes interrogations.

Patrice Talon a-t-il déjà fait le choix du parti qui doit ou non porter sa candidature pour son éventuelle réélection ? Ou bien est-il en train de donner des consignes pour la prochaine campagne électorale ?

Les réponses à toutes ces questions seront connues bientôt.

A quelques mois de la présidentielle de 2021, le président Talon ne s’est pas encore déclaré candidat. Mais de part et d’autres du territoire national, des mouvements de soutien se multiplient et l’invitent à se présenter pour briguer un second mandat, et poursuivre l’œuvre de construction du pays.

F. A. A.

18 août 2020 par